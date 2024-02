Luis Enrique réalise un coup de maître, une star du PSG valide

Pierrick Levallet

Pour remplacer Christophe Galtier, le PSG a accordé sa confiance à Luis Enrique l'été dernier. Et depuis son arrivée, le technicien espagnol mise beaucoup sur la vidéo. Sa méthode aurait même des allures de coup de maître puisque plusieurs joueurs auraient progressé grâce à cela. Ousmane Dembélé validerait d'ailleurs la stratégie de l'entraîneur de 53 ans.

Recruté par le PSG pour remplacer Christophe Galtier l’été dernier, Luis Enrique avait pour objectif d’instaurer sa méthode dans le vestiaire mais aussi d’y apporter une rigueur et du sérieux. L’entraîneur de 53 ans se veut strict dans les moments importants et n’hésite pas à prendre des décisions parfois osées pour le bien de l’équipe.

PSG : Alerte rouge, Luis Enrique privé d’une star ? https://t.co/Uw8yX55PLW pic.twitter.com/NIaNeJQWUV — le10sport (@le10sport) February 28, 2024

Luis Enrique utilise beaucoup la vidéo au PSG

Et pour le moment, la méthode de Luis Enrique semble porter ses fruits au PSG. Le coach espagnol se sert notamment de la vidéo pour mieux analyser et pointer les erreurs de ses joueurs. Il aurait même fait installer un écran géant aux abords de l’un des cinq terrains du Campus pour cela. Et pour l'instant, sa stratégie semble fonctionner.

Ousmane Dembélé en est fan