PSG - Real Madrid : Une légende fait une promesse à Mbappé !

Kylian Mbappé n’a jamais été élu sportif de l’année aux Laureus World Sports Awards contrairement à Lionel Messi et éventuellement à Jude Bellingham, nommé pour l’édition 2024 après ses performances XXL au Real Madrid. Pour Alessandro Del Piero, la star du PSG le gagnera à l’avenir, au Real Madrid ou ailleurs.

Le 22 avril prochain aura lieu la 25ème cérémonie du Laureus World Sports Awards qui se déroulera à Madrid. Qui succédera à Lionel Messi qui avait été élu « World Sportman of the year » en 2023 dans la foulée de son sacre à la Coupe du monde ? Pas Kylian Mbappé qui n’a pas intégré la liste des nominés contrairement à Messi, Erling Braut Haaland et surtout Jude Bellingham, sensation de la saison au Real Madrid.

«Qu'il joue avec le Real Madrid ou non, Mbappé gagnera le Laureus»

Invité à s’exprimer sur l’absence de Kylian Mbappé chez les potentiels vainqueurs par El Chiringuito , Alessandro Del Piero a lâché le message suivant . « Qu'il joue avec le Real Madrid ou non, Mbappé gagnera le Laureus. Si ce n’est pas aujourd’hui, ce sera une autre fois parce que c'est un champion incroyable ».

«Mbappé au Real Madrid ? Voyons voir»