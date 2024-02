Mercato : Une nouvelle star va rejoindre Messi ? Elle répond

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après Jordi Alba, Sergio Busquets et Luis Suarez, un autre ancien du FC Barcelone pourrait s'envoler pour l'Inter Miami. Actuellement à Al-Duhail au Qatar, Philippe Coutinho est cité parmi les joueurs surveillés par la franchise américaine. Lors d'un entretien accordé à la presse espagnole, l'international brésilien de 31 ans a réagi à ces rumeurs.

Une jolie colonie catalane s'est installée à Miami, dans le sillage de Lionel Messi. Le champion du monde argentin s'est installé aux Etats-Unis après son passage au PSG. Il a, depuis, été rejoint par ses amis Jordi Alba, Sergio Busquets et Luis Suarez, tous passés par le FC Barcelone au cours de leur carrière.

Un autre ancien du Barça à Miami ?

Le recrutement made in Barcelone pourrait ne pas s'arrêter puisque des rumeurs évoquent une possible arrivée en MLS de Philippe Coutinho, actuellement sous contrat avec Al-Duhail, club dirigé par Christophe Galtier.

Coutinho répond aux rumeurs