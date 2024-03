PSG : Luis Enrique a pris sa décision pour Mbappé

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé a fait savoir à Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait changer de club librement et gratuitement cet été. Depuis l'annonce de son numéro 7, Luis Enrique ne le considère plus comme un intouchable. Malgré tout, le coach du PSG devrait titulariser Kylian Mbappé face à l'AS Monaco ce vendredi soir.

Alors que son bail arrivera à terme le 30 juin, Kylian Mbappé a déjà scellé son avenir. En effet, le numéro 7 du PSG a décidé de claquer la porte du Parc des Princes cet été. Ainsi, Kylian Mbappé rejoindra un nouveau club librement et gratuitement lorsque son contrat sera terminé. D'ailleurs, Kylian Mbappé aurait déjà annoncé son choix à Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG.

Mercato : Le clan Mbappé veut une star du PSG ! https://t.co/lFCgm5Mgmk pic.twitter.com/0Qe2HBUaXY — le10sport (@le10sport) March 1, 2024

Mbappé n'est plus intouchable au PSG

Depuis l'annonce de Kylian Mbappé, Luis Enrique ne le considère plus comme un intouchable. En effet, l'entraineur espagnol a laissé son attaquant sur le banc lors du coup d'envoi de Nantes-PSG, avant de le remplacer contre le Stade Rennais, et ce, alors que son équipe était menée au score. En ce qui concerne le choc face à l'AS Monaco de ce vendredi soir, Luis Enrique aurait déjà tranché. Et Kylian Mbappé devrait figurer dans le XI de départ du PSG.

Mbappé titulaire contre l'AS Monaco ?