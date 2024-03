PSG : La surprenante demande de Mbappé avant son départ !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé met depuis quelque temps le feu à l’actualité mercato du PSG de par l’annonce en privé de son départ à l’issue de la saison pour le Real Madrid, à moins d’un énorme revirement de situation. En parallèle, la star du PSG suit la progression de Victor Wembanyama en NBA et réclame que le titre de Rookie de l’année lui soit attribué.

Certes, les San Antonio Spurs pointent à la dernière place de la conférence Ouest avec seulement 12 victoires pour 48 défaites. Cependant, face au deuxième de la conférence, à savoir l’Oklahoma City Thunder, Victor Wembanyama a brillé en inscrivant 28 points, pour 13 rebonds avec 7 passes décisives et 2 interceptions. Mieux, les Spurs sont sortis victorieux de cette rencontre dans la nuit de jeudi à vendredi (132-118) alors qu’ils restaient sur cinq défaites de rang. En conférence de presse d’après-match, « Wemby » tenait le discours suivant. « Je sais qu’au bout du compte, j’aurai ce que je mérite. Chaque match est un « statement » à partir de maintenant ».

LeBron James est bluffé par Victor Wembanyama

Dans la course pour le titre de rookie de l’année, Victor Wembanyama, premier choix de draft français de l’histoire, a beaucoup à prouver jusqu’à la fin de la saison régulière afin de parvenir à ses fins. Le 24 février dernier, lors de la défaite des siens face aux Los Angeles Lakers, Wembanyama avait reçu les éloges de LeBron « King » James en personne qui assurait après coup que « ce gamin est unique » et qu’il n’y a pas de « plafond » pour la star des San Antonio Spurs.

Mbappé sur Wembanyama : «ROTY ? 10000%»