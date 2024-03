PSG : Un transfert à 60M€ va sauver Luis Enrique ?

Hugo Chirossel

Recruté contre 60M€ l’été dernier, Manuel Ugarte a vu son temps de jeu baisser drastiquement dernièrement. Mais avec le retour de Nuno Mendes, l’international uruguayen pourrait de nouveau avoir sa chance dans le milieu du PSG. Tripy Makonda estime que, comme le fait Warren Zaïre-Emery pour Achraf Hakimi, il pourrait être capable de compenser les montées du Portugais.

Un retour et des questions. Attendu depuis le début de la saison, Nuno Mendes a disputé ses premières minutes le week-end dernier face au Stade Rennais. Mais l’international portugais peut-il être aligné en même temps qu’Achraf Hakimi sans créer trop de déséquilibre dans la défense du PSG ?

« Il faut éventuellement une sentinelle dans le milieu à trois »

« Bien sûr qu’ils peuvent jouer en même temps ! Les bons joueurs peuvent toujours jouer ensemble et nous nous adaptons aux joueurs que nous avons. Nuno est très efficace à son poste et notre objectif est de générer une synergie dans notre équipe. Avec lui, on a plus de variété, plus de choix », a répondu Luis Enrique ce jeudi en conférence de presse. « Avec deux défenseurs axiaux, il faut éventuellement une sentinelle dans le milieu à trois qui puisse rentrer dans la défense en cas de problèmes », estime pour sa part Claude Puel, comme il l'a confié au Parisien .

Retour au premier plan d’Ugarte ?