Mbappé - Dembélé : Un crack du PSG jubile !

Benjamin Labrousse

Après deux saisons où l’attaque du PSG a été menée par Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi, un nouveau trio a vu le jour à Paris. En effet, Luis Enrique apprécie l’association entre Mbappé, Bradley Barcola, et Ousmane Dembélé. D’ailleurs, l’ancien joueur de l’OL s’est livré avec beaucoup d’admiration sur les deux internationaux Français.

Luis Enrique a-t-il trouvé sa formule au PSG ? Grand adepte de la rotation de son effectif entre chaque rencontre, l’entraîneur espagnol semble toutefois posséder un trio préférentiel en attaque. Si jusqu’à décembre dernier, le coach parisien décidait d’aligner Kylian Mbappé sur l’aile gauche, Ousmane Dembélé sur le côté droit, avec Randal Kolo Muani ou Gonçalo Ramos en pointe, la montée en puissance de Bradley Barcola a bouleversé les plans de Luis Enrique.

« Ils me donnent beaucoup de conseils sur le terrain et à l'entraînement »

Depuis plusieurs mois, l’entraîneur du PSG réserve le poste d’ailier gauche à Bradley Barcola, poussant Kylian Mbappé dans l’axe de l’attaque. Désormais amené à combiner avec le numéro 7 ainsi qu’avec Ousmane Dembélé, l’ancien de l’OL s’est exprimé à ce sujet en conférence de presse. « Je les regardais quand j'étais plus jeune. Je m'entraîne avec eux au quotidien et ils me donnent beaucoup de conseils sur le terrain et à l'entraînement. Je suis très content » , a lâché Barcola ce lundi.

