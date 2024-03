PSG : Mbappé met la pression à Luis Enrique ?

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé ne devrait plus être au PSG la saison prochaine. L'international français ne compte pas prolonger son contrat. De ce fait, Luis Enrique prépare la vie sans la star de 25 ans et n'hésite plus à se passer de ses services. Et même si le natif de Bondy ferait pression pour régler cette situation, le technicien espagnol camperait sur ses positions pour le moment.

La situation de Kylian Mbappé au PSG a radicalement changé. Depuis l’annonce officieuse de son départ, l’international français ne semble plus être intouchable dans la capitale. Luis Enrique n’hésite plus à se passer de ses services, comme il l’a fait lors des trois derniers matchs du PSG. Kylian Mbappé a démarré sur le banc contre le FC Nantes, puis a été remplacé face à Rennes et Monaco.

Mbappé : Un nouveau clash éclate au PSG ? https://t.co/cRc6Ne0S6I pic.twitter.com/IoNochMbcG — le10sport (@le10sport) March 4, 2024

Mbappé met la pression pour régler sa situation ?

Luis Enrique aurait toutefois une bonne raison de faire ce choix surprenant. Le technicien espagnol estimerait qu’il doit habituer son vestiaire à la vie sans Kylian Mbappé puisque celui-ci devrait partir à l’issue de la saison. L’entraîneur du PSG tenterait de nouvelles choses avec son effectif. Et pour l’instant, il n’a pas l’air de vouloir changer d’avis à ce sujet.

Luis Enrique campe sur ses positions