PSG : Luis Enrique confirme un clash avec Mbappé ?

Axel Cornic

Alors que tout le monde parle du possible départ de Kylian Mbappé à la fin de son contrat le 30 juin prochain, Luis Enrique défraie la chronique avec ses choix forts. La relation entre le coach du Paris Saint-Germain et sa star semble d’ailleurs s’être grandement dégradé ces derniers mois.

Qu’est-ce qui se passe au PSG ? Entre deux rendez-vous très importants en Ligue des Champions, le club parisien s’est retrouvé au centre d’une polémiques qui enfle et qui oppose deux des figures les plus importantes de l’équipe.

Luis Enrique veut faire sans Mbappé

D’un côté on retrouve Luis Enrique, avec des choix qui sont loin de faire l’unanimité et de l’autre Kylian Mbappé, qui semble plus isolé que jamais au PSG. Ce qui s’est passé d’ailleurs lors de la dernière rencontre de Ligue 1 face à l’AS Monaco est clairement in signal fort envoyé par le coach parisien, qui envisage déjà l’avenir sans l’attaquant de 25 ans.

« Nous travaillons tous les deux pour le PSG »