Le nouveau phénomène du PSG interpelle Luis Enrique

Benjamin Labrousse

Recruté cet été par le PSG qui n’a pas hésité à débourser 50M€ pour s’attacher ses services, Bradley Barcola possède désormais la confiance de Luis Enrique. Régulièrement titulaire à gauche de l’attaque parisienne, l’ailier de 21 ans a évoqué ses préférences en termes de positionnement sur le terrain, lui qui sait évoluer à plusieurs postes.

Le PSG a-t-il bouclé un coup de maître sur le dernier mercato estival ? En dépensant 50M€ (bonus compris) pour arracher Bradley Barcola des mains de l’OL, Paris a misé gros. Mais après des débuts plutôt timides, l’ailier français s’est affirmé peu à peu comme l’une des meilleures recrues estivales du PSG. Désormais titulaire dans l’esprit de Luis Enrique, le joueur de 21 ans se révèle comme une arme redoutable pour les Rouge et Bleu sur l’aile gauche.

Mbappé : Son successeur recale le PSG, voilà pourquoi ! https://t.co/N8ohmiOAid pic.twitter.com/6I8nQNNAr2 — le10sport (@le10sport) March 4, 2024

« Je me sens au max de mes capacités à gauche »

Pourtant, à l’OL, Bradley Barcola a pour la plupart du temps, évolué sur l’aile droite. Également utilisé en tant qu’avant-centre au sein du club rhodanien, le numéro 29 du PSG rayonne dans un rôle d’ailier gauche très provocateur. Présent en conférence de presse ce lundi avant d’affronter la Real Sociedad mardi soir (21h), Bradley Barcola a été interrogé sur ses préférences au niveau de son positionnement sur le terrain. « C'est vrai que dans mon ancien club à l’OL, ndlr) je jouais plus à droite. Je joue plus à gauche maintenant. J'aimerais aussi jouer comme plus jeune en 9 mais je me sens au max de mes capacités à gauche en ce moment » , a affirmé le crack parisien.

« Il a fallu se mettre au niveau »