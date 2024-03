PSG : Luis Enrique règle ses comptes avec Mbappé

Pierrick Levallet

Depuis l'annonce officieuse de son départ, Kylian Mbappé a vu sa situation radicalement changer au PSG. Luis Enrique souhaite préparer la vie sans lui et n'hésite ainsi plus à se passer de ses services. L'entraîneur espagnol se serait d'ailleurs expliqué très clairement auprès de la star de 25 ans. De ce fait, une certaine paix aurait été instaurée entre les deux hommes avant le match retour contre la Real Sociedad en Ligue des champions.

Entre Kylian Mbappé et Luis Enrique, la tension semble être en train de monter. Alors que l’international français a fait savoir au PSG qu’il ne comptait pas prolonger, l’entraîneur espagnol ne le considérerait plus comme intouchable. Le coach de 53 ans n’hésite plus à se passer des services de Kylian Mbappé pour préparer son groupe à la saison prochaine.

Mercato - PSG : Mbappé va signer, c’est imminent ! https://t.co/dgRpTDVYGP pic.twitter.com/JOMTeo4PdL — le10sport (@le10sport) March 4, 2024

Luis Enrique s'est expliqué auprès de Mbappé

En effet, Luis Enrique chercherait des solutions sans Kylian Mbappé, qui devrait partir à l’issue de la saison. L’entraîneur du PSG l’a alors fait démarrer sur le banc contre Nantes, et l’a remplacé face à Rennes puis Monaco. Pas vraiment ravi par cette nouvelle situation, Kylian Mbappé se serait donc entretenu avec lui au Campus pour obtenir des explications. Luis Enrique lui aurait fait savoir qu’il préparait la vie sans lui, que son niveau commençait à l’inquiéter, mais que cette gestion ne concernait que la Ligue 1 et pas la Ligue des champions.

Une paie instaurée avant la Real Sociedad ?