PSG : Laissé de côté, il prévient Luis Enrique

Thomas Bourseau

Un temps indéboulonnable au PSG, Manuel Ugarte a perdu ce statut et n’a même pas disputé le Trophée des champions. Ce qui avait interpellé un journaliste et donné une idée de réponse ironique à Luis Enrique, mais qui en disait long sur les attentes du technicien espagnol. De quoi pousser Ugarte à une amélioration qui pourrait faire la différence à l’avenir.

Luis Enrique faisait de Manuel Ugarte sa plaque tournante en début de saison dans l’entrejeu du PSG aux côtés de Warren Zaïre-Emery. Cependant, le temps de jeu de l’international uruguayen a diminué depuis quelques semaines. La faute à des performances pas assez propres techniquement ?

«Ugarte ? Aujourd’hui, il a été magnifique : aucun ballon perdu, aucune erreur, parfait»

Pendant le Trophée des champions, Manuel Ugarte n’est pas apparu sur la pelouse du Parc des princes début janvier face au Toulouse FC (2-0). Et, ironiquement, Luis Enrique avait lâché cette punchline à la question d’un journaliste sur la non-utilisation d’Ugarte. « Ugarte ? Aujourd’hui, il a été magnifique : aucun ballon perdu, aucune erreur, parfait. C’est une équipe de très haut niveau et je veux deux joueurs incroyables à chaque poste. Pourquoi ? Pour que personne ne s’endorme et que tout le monde s’améliore. Je suis ravi de Manu Ugarte et de tous les joueurs qui n’ont pas joué aujourd’hui. Ils ne peuvent pas tous être impliqués ».

«Une chose que je dois continuer à améliorer, c’est d’essayer de décider à l’avance ce que je vais faire»