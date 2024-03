PSG : Après la polémique, Mbappé réclame des explications

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a vécu un fait rarissime depuis son arrivée au PSG : être remplacé à la mi-temps par son entraîneur à Monaco vendredi soir (0-0). Un choix sportif effectué et assumé par Luis Enrique auprès du principal intéressé le lendemain comme révélé par ESPN. Mbappé n’était pas content, au passage.

Le 15 février dernier, L’Équipe dévoilait une discussion au sommet entre Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaïfi au cours de laquelle l’attaquant star du PSG annonçait son départ libre de tout contrat en fin de saison à son président. Et depuis, le temps de jeu de Kylian Mbappé a grandement diminué, lui qui n’a joué aucun match dans son intégralité face à Nantes (2-0), Rennes (1-1) et l’AS Monaco (0-0) vendredi dernier.

Mbappé mécontent de son remplacement ?

Lors du déplacement à Louis II face à l’AS Monaco vendredi, Kylian Mbappé n’a pris part qu’à la première période avant d’être remplacé à la mi-temps par Randal Kolo Muani sous décision de Luis Enrique. D’après ESPN , Kylian Mbappé aurait été mécontent de cette décision et a demandé audience à l’entraîneur du Paris Saint-Germain au Campus PSG le lendemain.

Rien de personnel ou de lié à son départ selon Enrique