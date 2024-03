PSG : Luis Enrique répond cash à Kylian Mbappé

Pierrick Levallet

La fin approche entre Kylian Mbappé et le PSG. L'international français aurait annoncé aux dirigeants parisiens qu'il ne comptait pas prolonger. Depuis, la star de 25 ans ne bénéficie plus du statut d'intouchable dans la capitale. Luis Enrique l'a d'ailleurs sorti à la mi-temps ce vendredi contre l'AS Monaco, après l'avoir déjà remplacé contre Rennes. Le technicien espagnol aurait d'ailleurs tenté de justifier ses choix auprès de Kylian Mbappé.

La fin de saison promet d’être agitée au PSG. Le départ de Kylian Mbappé est presque considéré comme acté. L’international français ne compte pas prolonger son contrat qui expire en juin prochain et aurait déjà annoncé sa décision aux dirigeants parisiens. Le club de la capitale préparerait donc la succession de la star de 25 ans sur le mercato. Luis Enrique, lui, serait en train d’habituer son vestiaire à vivre sans lui.

Mbappé remplacé à la mi-temps contre Monaco

Depuis l’annonce officieuse de son départ mi-février, Kylian Mbappé n’a disputé aucun des trois derniers matchs en entier. Luis Enrique l’a fait démarrer sur le banc contre le FC Nantes et l’a remplacé contre Rennes. Il a d’ailleurs récidivé ce vendredi en sortant Kylian Mbappé à la mi-temps de la rencontre face à l’AS Monaco (0-0). Le capitaine de l’équipe de France a alors suivi la fin de la partie depuis les tribunes. Depuis, le champion du monde 2018 est au coeur d’une nouvelle polémique. Pourtant, l’entraîneur du PSG a essayé d’expliquer ses choix.

Luis Enrique lui a expliqué ses choix