Mbappé - PSG : Il annonce un «divorce» en direct

Luis Enrique et Kylian Mbappé ont eu besoin de dialoguer après l'épisode tumultueux de vendredi soir. Après seulement 45 minutes de jeu, le coach espagnol avait décidé de sortir Kylian Mbappé lors de la rencontre face à l'AS Monaco. Après sa sortie, la star français avait pris place dans les tribunes, ce qui acte sa séparation avec le PSG selon Raymond Domenech.

Kylian Mbappé se faisait une joie de retrouver le Stade Louis II, celui de ses débuts. Mais la fête a été gâchée ce vendredi soir. Le joueur de 25 ans a été sorti dès la mi-temps du match face à l'AS Monaco par Luis Enrique. On aurait pu craindre une blessure de l'international français, mais Luis Enrique a, par la suite, confirmé un choix sportif. « Tôt ou tard, il ne jouera pas avec nous, nous devons nous y habituer » a déclaré l'entraîneur du PSG. Après sa sortie, Mbappé a salué les supporters avant de prendre place dans les tribunes plutôt que sur le banc des remplaçants.

Domenech prend position

Présent sur le plateau de L'Equipe du Soir , Raymond Domenech s'est exprimé sur le comportement de Kylian Mbappé. Selon lui, le comportement du joueur acte sa séparation avec le PSG. « Il y a un divorce, mais pour moi il est entre Mbappé et le club. Il va partir, il ne fait plus partie de l’équipe. Il le confirme en faisant ça » a confié l'ancien sélectionneur de l'équipe de France. Depuis, Luis Enrique et Kylian Mbappé ont eu l'occasion de dialoguer. Une discussion jugée constructive par les deux parties selon RMC Sport.

Luis Enrique n'a pas le choix en C1