Mbappé : Le PSG tente un coup de poker

Arnaud De Kanel

C'est l'image du week-end. Vendredi soir, Kylian Mbappé a été remplacé dès le retour des vestiaires et il est parti s'installer en tribunes aux côtés de sa mère. Un véritable coup de poker tenté par Luis Enrique et le PSG, persuadés que cela pourrait créer un électrochoc et réveiller un Mbappé un peu moins décisif ces derniers temps, à l'aube d'un match couperet.

Un coup de poker tenté avec Mbappé

Le PSG se déplacera au Pays Basque mardi pour la manche retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions face à la Real Sociedad. La rencontre la plus importante de la saison. Malgré tout, Luis Enrique a pris le risque de se mettre à dos Kylian Mbappé avant ce choc. Mais l'Espagnol a l'air sûr de son coup.

Mbappé veut bien finir