Malaise au PSG, Mbappé s'est agacé dans le vestiaire

Amadou Diawara

Ce vendredi soir, Luis Enrique a surpris tout le monde en sortant Kylian Mbappé à la mi-temps de Monaco-PSG. Si le numéro 7 parisien n'a pas montré le moindre signe de mécontentement devant les caméras, il a tout de même fait part de son agacement à son cercle très proche dans le vestiaire.

Depuis qu'il a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait quitter le PSG librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin, Kylian Mbappé n'est plus intouchable au PSG. En effet, Luis Enrique n'hésite pas à remplacer la star de 25 ans en cours de match ou à la laisser sur le banc dès le coup d'envoi de certaines rencontres. D'ailleurs, lors du choc face à l'AS Monaco, le coach du PSG a sorti Kylian Mbappé dès la mi-temps.

Le PSG en danger pour son mercato ? https://t.co/ijiU4Uv246 pic.twitter.com/dz9xJRXJ5X — le10sport (@le10sport) March 3, 2024

Mbappé est resté souriant devant les caméras

Remplacé par Randal Kolo Muani à la pause de Monaco-PSG, Kylian Mbappé n'a montré aucune signe de mécontentement devant les caméras. En effet, le numéro 7 s'est affiché tout sourire lors de la deuxième mi-temps de la rencontre, saluant les supporters présents au stade Louis II avant de s'installer dans les tribunes. Toutefois, son comportement a changé lorsque le coup de sifflet final a retenti.

Mbappé a évoqué son agacement avec ses proches