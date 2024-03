Trahi par le PSG, Mbappé enrage

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait quitter le club librement et gratuitement cet été. Une décision ayant fuité rapidement dans la presse. D'après Kylian Mbappé, la direction n'aurait pas honoré sa promesse en faisant circuler cette information.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé va claquer la porte du Parc des Princes après avoir passé sept saisons à Paris. En effet, le numéro 7 parisien a fait savoir à Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait partir librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin. Une décision qui a été relayée très rapidement par la presse.

Le PSG a joué un sale coup à Mbappé ?

Selon les informations de L'Equipe , la direction du PSG et le camp Mbappé « sont entrés dans un jeu où il est question d'image, de pouvoir, de futur », et le summum a été atteint lorsque le joueur a été sorti à la mi-temps du choc face à l'AS Monaco. La star de 25 ans s'étant changée, avant d'assister à la deuxième période depuis les tribunes. Et les relations entre les deux parties se seraient tendues en coulisses.

Le PSG n'a pas tenu sa promesse envers Mbappé