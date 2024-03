Mbappé - PSG : Le ras-le-bol de Luis Enrique ?

Thomas Bourseau

Vendredi soir, alors que Kylian Mbappé disputait son dernier match en tant que joueur du PSG sur la pelouse de l’AS Monaco, son club formateur, la soirée a tourné au vinaigre pour Mbappé qui a été remplacé à la mi-temps par Luis Enrique, sans explication selon Le Parisien.

Le 15 février dernier, L’Équipe expliquait que Kylian Mbappé avait annoncé son départ au terme de la saison au président Nasser Al-Khelaïfi. Par la suite, le meilleur buteur de l’histoire du PSG en a fait de même avec le staff technique ainsi que le vestiaire du club comme Le Parisien le dévoilait dans la foulée.

Rupture entre les deux hommes ?

Et maintenant ? Kylian Mbappé n’était pas titularisé à Nantes (2-0), est sorti à l’heure de jeu contre Rennes (1-1) et à la mi-temps à Monaco vendredi soir (0-0). D’après Le Parisien , il y aurait une rupture entre Luis Enrique et le capitaine de l’équipe de France.

