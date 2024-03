PSG - Mbappé : Un autre joueur fait polémique

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En plus de sa gestion très particulière du cas Kylian Mbappé qui a perdu son statut d'élément indispensable depuis l'annonce de son départ, Luis Enrique suscite certaines interrogations au sujet d'un autre joueur majeur du PSG : Warren Zaïre-Emery, qui n'a plus été titularisé depuis deux matchs. Et l'entraîneur espagnol s'en est expliqué après le match contre l'AS Monaco vendredi soir.

Alors que le PSG jouera gros pour son avenir en Ligue des Champions mardi soir en 8e de finale retour sur la pelouse de la Real Sociedad (victoire 2-0 au match aller), le club de la capitale vit une grosse période de turbulences en interne. La polémique fait rage autour de la gestion de Kylian Mbappé qui a une nouvelle fois été sorti de terrain contre l'AS Monaco vendredi soir (0-0) alors que le PSG était en difficulté sur le terrain, mais il ne s'agit pas du seul choix tactique de Luis Enrique ayant interpellé les observateurs.

Explications au sommet entre le PSG et le clan Mbappé ? https://t.co/ucxUNZNHFx pic.twitter.com/YTtdUsMWTZ — le10sport (@le10sport) March 2, 2024

Où est passé Zaïre-Emery ?

Comme ce fut le cas la semaine passée contre Rennes au Parc des Princes (1-1), Warren Zaïre-Emery n'était pas titulaire vendredi soir à Monaco, et le jeune crack du PSG n'a même pas eu droit à la moindre minute de jeu sur le Rocher, lui qui s'est pourtant imposé comme un élément indispensable cette saison sous les ordres de Luis Enrique.

« Important de sortir les joueurs... »