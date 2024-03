Sans Mbappé, voilà le sauveur du PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG peut dire merci à son gardien. Si le club de la capitale est reparti de Monaco avec le point du match nul ce vendredi (0-0), il le doit surtout à Gianluigi Donnarumma, qui s'est montré impérial sur sa ligne. Après le coup de sifflet final, Luis Enrique a tenu à saluer la bonne copie rendue par le portier italien.

Il existe une forme d'injustice lorsqu'il s'agit de commenter la rencontre entre le PSG et l'AS Monaco. Car un jour plus tard, il est essentiellement question de la sortie prématurée de Kylian Mbappé. Un épisode qui a relégué au second plan la prestation XXL de Gianluigi Donnarumma. Le portier italien a réalisé des gestes de grande classe et permis à son équipe de se maintenir à flot.

PSG : Mbappé boudé par Luis Enrique ? Le verdict est rendu https://t.co/jnE5FNrGMl pic.twitter.com/jhFbWj5nZh — le10sport (@le10sport) March 2, 2024

« Je sais que j'ai fait un bon match »

Après le match, Donnarumma était conscient d'avoir réussi une grande partie. « Il n'y a pas de sentiment personnel, je sais que j'ai fait un bon match mais l'équipe aussi. Ce n'est pas facile ici. C'est compliqué et nous étions venus ici pour gagner mais Monaco est une grande équipe. Nous avons fait un bon match et nous sommes prêts pour mardi » a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Culture PSG.

« L'un des meilleurs gardiens du monde »