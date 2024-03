Enrique - Mbappé : Une légende du PSG avait senti le coup !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a choqué son monde vendredi soir en rejoignant les tribunes de Louis II après avoir été remplacé par Luis Enrique à la mi-temps d’AS Monaco - PSG. Une attitude qui a enflammé les réseaux et qui pourrait être le résultat du pouvoir acquis par Mbappé au moment de sa prolongation de contrat en 2022 selon Zlatan Ibrahimovic.

De 2012 à 2016, Zlatan Ibrahimovic a fait les beaux jours du PSG et a été la première superstar de l’ère QSI avant David Beckham, Neymar, Gianluigi Buffon ou encore Lionel Messi. Pour l’ex-buteur du Milan AC, du FC Barcelone, de la Juventus ou encore de Manchester United pour ne citer que ces clubs, le PSG s’était tiré une balle dans le pied avec la prolongation de contrat juteuse offerte à Kylian Mbappé en 2022 tant sur le plan sportif que financier.

«Tu n’es jamais plus grand qu’un club»

En effet, Kylian Mbappé aurait même eu son mot à dire sur certaines décisions du mercato du PSG et a eu le droit à des primes de fidélité chaque année comme cela était stipulé dans le contrat convenu entre les parties. Mais pour Zlatan Ibrahimovic, c’était le début de la fin puisque les rapports de force ont changé à ses yeux. « Mbappé s’est mis dans une situation où il est plus important que le club. Et le club lui a donné les clés pour ça. Or, tu n’es jamais plus grand qu’un club ». Voici une partie du message que Zlatan Ibrahimovic confiait à Canal+ à l’automne 2022.

«C’est là que tu perds ton autodiscipline et qui tu es»