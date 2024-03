PSG : Cette annonce de Luis Enrique ne va pas plaire à Mbappé

Amadou Diawara

Ce vendredi soir, Luis Enrique a remplacé Kylian Mbappé à la mi-temps, alors que le PSG et l'AS Monaco étaient dos à dos. Si le résultat de la rencontre est resté le même au coup de sifflet final, le coach parisien a tout de même estimé que son équipe avait mieux joué lors du second acte.

En ouverture de la 23ème journée de Ligue 1, le PSG se déplaçait au stade Louis II de l'AS Monaco. Alors que les deux équipes n'ont pas réussi à se départager à la mi-temps (0-0), Luis Enrique a remplacé Kylian Mbappé par Randal Kolo Muani. Si le score n'a pas changé, le coach du PSG juge tout de même que son équipe a fait une meilleure prestation en deuxième période, lorsque son numéro 7 était assis en tribune.

«En seconde période, nous avons été meilleurs»

« C’était difficile, un match très difficile. Nous le savions déjà contre Monaco. Je pense que c'est un adversaire idéal pour préparer le match de Ligue des champions à San Sebastian, car c'est un adversaire qui a des qualités individuelles et collectives. Ils nous ont sollicités autant en défense qu'en attaque. Nous avons dû être très solides, surtout pour bien défendre. Lors de la première mi-temps, cela nous a coûté plus cher, mais en seconde période, je pense que nous avons été meilleurs et que le résultat est juste. Nous aurions pu gagner. Nous aurions pu perdre. Nous avons fait match nul », a analysé Luis Enrique au micro de PSG TV.

