Mbappé : Décision hallucinante au PSG, Luis Enrique déballe tout

Amadou Diawara

Depuis qu'il a annoncé son départ à Nasser Al-Khelaïfi, Kylian Mbappé n'est plus considéré comme un intouchable au PSG. En effet, Luis Enrique commence déjà à préparer son équipe à une vie sans la star de 25 ans. Alors qu'il a sorti Kylian Mbappé à la mi-temps ce vendredi soir, le coach du PSG s'est expliqué.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG librement et gratuitement cet été. D'ailleurs, le numéro 7 parisien a annoncé son choix à Nasser Al-Khelaïfi.

Luis Enrique a sorti Mbappé à la mi-temps

Depuis l'annonce de Kylian Mbappé à Nasser Al-Khelaïfi, Luis Enrique a pris des mesures drastiques. En effet, l'entraineur du PSG a décidé de ne plus considérer son numéro 7 comme un intouchable, n'hésitant pas à le remplacer ou à le faire démarrer des matchs sur le banc. Ce vendredi soir, Luis Enrique a même sorti Kylian Mbappé dès la mi-temps contre l'AS Monaco (0-0).

«Tôt ou tard, on devra jouer sans lui»