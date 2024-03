Mbappé : Un manque de «classe» du PSG ?

Jean de Teyssière

Lors du match entre l'AS Monaco et le PSG, Luis Enrique a encore surpris son monde en décidant de faire sortir à la pause Kylian Mbappé. Après Nantes ou il était remplaçant, puis Rennes ou il est sorti à l'heure de jeu, les trois dernières sorties de l'international français depuis l'annonce de son départ sont compliquées. Pour Adil Rami, le PSG manque de classe avec son joueur.

L'image va faire le tour du monde. Sorti à la pause par Luis Enrique, Kylian Mbappé est sorti du tunnel cinq minutes après le coup d'envoi de la seconde période. En tenue de sport et casquette vissée sur la tête, il a pris le temps de marcher accompagné d'un membre de la sécurité le long de la piste d'athlétisme du stade Louis-II, prenant même un selfie avec une supportrice, avant d'aller s'asseoir en tribunes, aux côtés de sa mère. Le divorce semble être consommé.

«Je ne vois pas le but et le projet de faire ce type de sorties»

Avant le début de la rencontre entre l'AS Monaco et le PSG, Adil Rami, consultant pour Prime Vidéo, s'est exprimé sur la sortie récente de Luis Enrique au sujet de Kylian Mbappé assurant que l'équipe sera meilleure l'année prochaine : « La sortie d’Enrique sur Mbappé et le fait que l’équipe sera plus forte la saison prochaine ? C’est comme pour les compos, j’aime beaucoup Luis Enrique, mais je ne le comprendrai jamais. Je ne vois pas le but et le projet de faire ce type de sorties. »

