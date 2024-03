PSG : Enfin une bonne nouvelle ? 

Alexis Brunet

Le PSG se déplace à Monaco ce vendredi soir, pour l'ouverture de la 24ème journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique fait face à une avalanche de blessés en défense centrale. L'entraîneur parisien est privé de Skriniar, Kimpembe, Danilo Pereira, et Marquinhos. De mauvaise augure avant le huitième de finale retour de Ligue des champions. Mais l'entourage du capitaine brésilien s'est vu rassurant quant à la présence de ce dernier pour la rencontre de C1.

Le PSG n'a pas souvent été épargné par les blessures. On se rappelle notamment les nombreuses absences de Neymar, lors des matches à élimination directe en Ligue des champions. Justement, alors que le huitième de finale retour de C1 face à la Real Sociedad arrive bientôt, le club de la capitale doit faire face à une cascade de blessure, dans un secteur de jeu très précis.

Le PSG est décimé en défense centrale

Contre l'AS Monaco, Luis Enrique sera tout simplement privé de quatre défenseurs centraux. Presnel Kimpembe et Milan Skriniar sont blessés de longue date, et Marquinhos ainsi que Danilo Pereira ont rejoint l'infirmerie récemment. Le coach du PSG va donc devoir bricoler face aux Monégasques.

Marquinhos devrait être présent contre la Real Sociedad