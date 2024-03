Gros coup dur pour le PSG !

Alexis Brunet

Le PSG affronte l'AS Monaco ce vendredi soir, pour le début de la 24ème journée de Ligue 1. Les Partenaires de Kylian Mbappé sont déjà privés de Marquinhos, Milan Skriniar, et Presnel Kimpembe en défense centrale, et Danilo Pereira vient de s'ajouter à cette liste. Un gros coup dur pour le club de la capitale, à quelques jours du huitième de finale retour de Ligue des champions.

Ce vendredi soir, le PSG se rend sur la pelouse de l'AS Monaco, pour l'un des chocs de notre Ligue 1. Les Parisiens possèdent onze points d'avance sur Brest, et treize sur l'équipe de la Principauté. Même en cas de contre-performance, les joueurs de Luis Enrique sont donc assurés d'être toujours leaders, à la fin de la 24ème journée.

Danilo Pereira s'est blessé

Mais le match face à l'AS Monaco a une importance toute particulière, car en plus d'être un choc, c'est le dernier match du PSG, avant le huitième de finale retour de Ligue des champions, face à la Real Sociedad. Et malheureusement pour Paris, Luis Enrique sera privé de plusieurs joueurs. D'après les informations du Parisien , Danilo Pereira s'est blessé à l'entraînement, et il est d'ores et déjà forfait face aux Monégasques. Le Portugais est touché à la cuisse.

Inquiétant avant la Ligue des champions

L'absence de Danilo Pereira s'ajoute donc à celles de Marquinhos, Milan Skriniar, et Presnel Kimpembe. Le Français et le Slovaque sont déjà forfaits pour le huitième de finale retour de Ligue des champions, et il pourrait en être de même pour le Brésilien et le Portugais. Face à l'AS Monaco, Luis Enrique pourrait donc décider de titulariser Nordi Mukiele, lui qui peut évoluer au poste de latéral, mais aussi en défense centrale. Le coach du PSG a aussi décidé de faire appel au jeune Joane Kouakou Gadou, grand espoir du centre de formation, afin de remplacer numériquement Danilo.