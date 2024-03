PSG : Luis Enrique tacle Mbappé, il annonce une catastrophe

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A l'occasion de son passage en conférence de presse, Luis Enrique a été interrogé sur le mercato à venir du PSG, assurant qu'il aurait une meilleure équipe à disposition la saison prochaine. Une sortie qui n'est pas passée inaperçue puisque Kylian Mbappé sera parti. Et pour Jérôme Rothen, c'est un tacle directement envoyé au numéro 7 du PSG.

Ce jeudi en conférence de presse, Luis Enrique n'a pas hésité à se prononcer sur le mercato estival du PSG. Et le technicien espagnol annonce du lourd : « Ce que je peux dire, c'est que si tout se passe bien, je pense que, j'espère que et je suis convaincu que nous aurons une équipe encore bien meilleure la saison prochaine que celle de cette saison ». Néanmoins, cette déclaration ne passe pas inaperçue puisque Luis Enrique annonce une meilleure équipe... sans Kylian Mbappé qui va partir. Et pour Jérôme Rothen il s'agit d'une nouvelle pique envoyée au capitaine des Bleus.

Mercato - PSG : Il veut plomber la succession de Mbappé ! https://t.co/yblDhhjA9r pic.twitter.com/N2uIiq7N33 — le10sport (@le10sport) February 29, 2024

«Ce que je ne comprends pas, c’est les petits piques comme ça»

« Ce que je ne comprends pas, c’est les petits piques comme ça depuis pas mal de temps maintenant. Ce n’est pas le premier pique qu’il lui met. Mais là, comme par hasard, ça s’accentue depuis qu’il a annoncé son départ. C’est ça qui me dérange dans la communication de Luis Enrique, c’est que, aujourd’hui, on s’en fout de l’année prochaine. Très honnêtement, on s’en fout », lâche l'ancien joueur du PSG au micro de Rothen s'enflamme sur RMC , avant d'en rajouter une couche.

«Ça a comme incidence de potentiellement braquer Kylian Mbappé»