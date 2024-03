Mercato : Le PSG se fait recaler par une star ?

Thomas Bourseau

Le PSG préparerait le terrain pour Joshua Kimmich escompté l’été prochain pour occuper l’entrejeu parisien. Cependant, le Paris Saint-Germain devrait avoir une mauvaise surprise pour la simple et bonne raison que le principal intéressé aurait la tête au football anglais où divers grands clubs se pencheraient sur son profil.

Au cours du dernier mercato hivernal, il a été question d’une éventuelle venue de Joshua Kimmich au PSG dans le cadre de l’échange avec le Bayern Munich qui est tombé à l’eau pour Nordi Mukiele. Néanmoins, malgré son échec, le comité de direction du Paris Saint-Germain n’aurait pas fermé le dossier Kimmich pour autant et penserait à retenter sa chance à la prochaine intersaison. Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG prépare un mercato très agité et souhaitera notamment recruter un grand joueur au milieu de terrain. Joshua Kimmich serait donc en tête de liste du club de la capitale.

Attendu au PSG, Joshua Kimmich veut l’appel de la Premier League

La relation entre Joshua Kimmich et Thomas Tuchel, son entraîneur jusqu’à la fin de la saison et son futur licenciement, ne serait pas au beau fixe. D’après Graeme Bailey, l’international allemand aurait des envies d’ailleurs qui remonteraient de toute façon à l’été dernier. Sous contrat jusqu’en juin 2025, Kimmich aimerait rebondir en Premier League et non au PSG.

Le Bayern abat son joker pour Kimmich

Toujours selon le journaliste Graeme Bailey, Manchester City penserait à son profil dans le cadre de la succession de Kalvin Philips et éventuellement afin de combler le potentiel départ de Mateo Kovacic pour l’Arabie saoudite. Néanmoins, Liverpool, Manchester United, Tottenham ainsi que Newcastle en pinceraient tous pour le milieu de terrain et arrière latéral du Bayern Munich. Bailey a en outre fait savoir que le champion d’Allemagne espérerait que le successeur de Tuchel parviendra à convaincre Joshua Kimmich de rester.