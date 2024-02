PSG : Luis Enrique va s’inspirer de Guardiola ?

Hugo Chirossel

Le week-end dernier, le PSG a enregistré le retour de Nuno Mendes, absent depuis le début de la saison. Un retour intéressant pour Luis Enrique, mais qui pose également des questions, son profil offensif ressemblant beaucoup à celui d'Achraf Hakimi. Ce qui n’est pas un problème selon Tripy Makonda, qui s’appuie sur l’exemple du Manchester City de Pep Guardiola.

« Bien sûr qu’ils peuvent jouer en même temps ! » Présent en conférence de presse ce jeudi, à la veille de la rencontre entre le PSG et l’AS Monaco, Luis Enrique a répondu aux interrogations concernant Nuno Mendes. Très offensif, le latéral portugais peut-il démarrer en même temps qu’Achraf Hakimi sans créer trop de déséquilibre ?

«Les bons joueurs peuvent toujours jouer ensemble»

« Les bons joueurs peuvent toujours jouer ensemble et nous nous adaptons aux joueurs que nous avons. Nuno est très efficace à son poste et notre objectif est de générer une synergie dans notre équipe. avec lui, on a plus de variété, plus de choix », estime Luis Enrique. Un avis que partage Tripy Makonda, comme il l’a confié au Parisien .

«Tout est une question de déplacement et de timing des attaques»