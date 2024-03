PSG : Kylian Mbappé fait son Michael Jordan ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé s’inspire de Paul Pogba, d’Antoine Griezmann et de plein d’autres sportifs ayant fait un documentaire sur eux-mêmes. La référence reste The Last Dance d’ESPN et de Netflix sur la dynastie des Chicago Bulls et Michael Jordan. Mais His Airness ne sera pas copiée par KM7 si l’on en croit Netflix. Explications.

Comme Antoine Griezmann ou encore Michael Jordan avec The Last Dance , Kylian Mbappé serait en pleine production d’un documentaire sur sa personne. Cependant, contrairement à son coéquipier en équipe de France et à la légende de la NBA, le documentaire en question ne sera pas diffusé sur Netflix .

Mbappé développe son documentaire, avec Netflix ?

C’est en effet ce qu’il faut en tirer des propos de Gabe Spitzer, responsable des sports de Netflix qui s’est ouvert sur la possibilité de voir ladite oeuvre diffusée sur la célèbre plateforme américaine. L’Équipe a interrogé Spitzer sur la possibilité que le projet soit repris par Netflix . Ce n’est pour le moment pas d’actualité.

Mbappé : Clash au PSG, Enrique annonce la couleur pour la suite ! https://t.co/4K3Mmk7ys2 pic.twitter.com/ZlvLvIxL9t — le10sport (@le10sport) March 2, 2024

«Nous n'avons pas eu de conversation directe ni vu quelque chose de ce projet»