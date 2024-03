PSG : Mbappé lâche une bombe, Luis Enrique retourne sa veste

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé ne devrait plus être un joueur du PSG d'ici quelques mois. L'international français aurait annoncé à la direction parisienne qu'il ne comptait pas prolonger après la victoire contre la Real Sociedad en Ligue des Champions le 14 février dernier. Depuis, Luis Enrique a radicalement revu sa position à l'égard de la star de 25 ans.

Sauf retournement de situation, Kylian Mbappé n’évoluera plus au PSG la saison prochaine. En fin de contrat en juin prochain, le capitaine de l’équipe de France n’aurait pas l’intention de prolonger. La star de 25 ans a trois offres sur la table comme Le10Sport.com vous l’a révélé en exclusivité, mais tout indique qu’elle signera très prochainement au Real Madrid.

Real Madrid : Un transfert à 70M€ préparé après Mbappé https://t.co/RUP4P4oxxO pic.twitter.com/VSJv1W4aE6 — le10sport (@le10sport) March 2, 2024

Luis Enrique prépare la saison prochaine au PSG...

En attendant, aucune annonce officielle n’a été faite à ce sujet. Mais Luis Enrique commence déjà à préparer la vie sans Kylian Mbappé. L’entraîneur de 53 ans l’a encore remplacé ce vendredi contre l’AS Monaco (0-0). Après le match nul contre Rennes, Luis Enrique avait déjà laissé entendre qu’il souhaitait voir son groupe s’habituer à jouer sans le natif de Bondy. La position de l’ancien sélectionneur de l’Espagne est radicalement différente à l’égard du champion du monde 2018 comparé au début de saison.

... et a radicalement changé sa position avec Mbappé

D’après les informations d’AS, Kylian Mbappé aurait annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu’il n’allait pas prolonger au PSG après la victoire contre la Real Sociedad en Ligue des champions le 14 février dernier. Et depuis son annonce mi-février, tout aurait changé dans l’esprit de Luis Enrique. Le technicien espagnol le considérait comme irremplaçable. Désormais, Kylian Mbappé ne serait plus intouchable, bien au contraire. D’ailleurs, Luis Enrique l’a bien prouvé au cours des trois dernières rencontres en Ligue 1. L’international français a débuté la rencontre face au FC Nantes sur le banc, puis a été remplacé contre Rennes et Monaco. L’entraîneur du PSG a visiblement retourné sa veste avec Kylian Mbappé.