Mercato : Payet signe son retour à l’OM, il dit tout

Ce samedi, André Ayew s'est longuement confié sur sa carrière. L'attaquant ghanéen, aujourd'hui au Havre, a évoqué son arrivée à West Ham en 2016, grâce notamment à Dimitri Payet. Mais quelques mois plus tard, l'international français cédait aux appels de l'OM. Selon Ayew, le Réunionnais souhaitait, à tout prix, retrouver Marseille.

Après l'OM, André Ayew décidait de rejoindre la Premier League. Le buteur ghanéen s'engageait avec Swansea avant de rejoindre West Ham, sur les conseils de son ancien partenaire marseillais Dimitri Payet. Lors d'un long entretien accordé à L'Equipe , Ayew a accepté de revenir sur ce transfert.

Il révèle un sacrifice pour son transfert à l'OM https://t.co/pNgytLJRhk pic.twitter.com/ev8B2mjReF — le10sport (@le10sport) March 2, 2024

Ayew évoque sa relation avec Payet

« Dimitri, c'est lui qui m'appelle et me convainc de venir, l'entraîneur Slaven Bilic me voulait à tout prix. West Ham venait de finir septième et voulait passer à l'étape supérieure » a confié l'actuel buteur du Havre. Mais quelques mois plus tard, Payet décidait de faire son retour à l'OM.

« Il voulait rentrer à Marseille »