Mbappé - PSG : La nouvelle révélation à 15M€

Arnaud De Kanel

Encore une fois, Kylian Mbappé se retrouve au centre de tous les débats au PSG. L'épisode monégasque qui s'est déroulé vendredi soir va continuer à faire couler beaucoup d'encre. Et pendant ce temps-là, des informations concernant certaines clauses de son futur contrat à Madrid continuent de fuiter dans la presse. L'une d'entre-elles pourrait même lui rapporter 15M€.

Ça se tend entre Kylian Mbappé et le PSG ! Alors que tout portait à croire que le club de la capitale avait bien accepté la décision de son joueur, le feuilleton prend une autre tournure ces 48 dernières heures depuis que Luis Enrique l'a fait sortir à la mi-temps et que Mbappé est allé s'installer en tribunes. L'attaquant tricolore est pourtant encore investi pour les derniers mois qu'il lui reste à jouer mais il ficèle déjà les derniers détails de son futur contrat avec le Real Madrid. Une prime alléchante lui serait même promise.



Départ acté pour Mbappé

Cela ne fait plus aucun doute. Kylian Mbappé va bien quitter le PSG cet été comme l'a concédé Luis Enrique vendredi soir. « Je pense que, tôt ou tard, il faut que l’on s’habitue à jouer sans Kylian Mbappé. C’est ma décision et c’est une décision que je prends avec l’objectif, selon moi, d’obtenir le meilleur pour l’équipe. Je ne vais pas rentrer dans ce jeu-là. Je suis quelqu’un de professionnel et j’ai déjà répondu à votre collègue et je continue à répondre de la même façon : il n’y a aucun problème, pour moi, c’est juste une question de gestion et de la façon dont je gère selon moi au mieux l’équipe », a confié le coach du PSG. Et Mbappé pourrait toucher un beau chèque supplémentaire au Real Madrid mais tout dépendra de ses performances.

La prime à 15M€