PSG : Luis Enrique annonce le départ de Mbappé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Vendredi soir, Luis Enrique a décidé de remplacer Kylian Mbappé à la mi-temps du match contre l’AS Monaco. Un choix fort qui a grandement fait parler, et après la rencontre, l’entraîneur du PSG a justifié sa décision en expliquant une nouvelle fois qu’il fallait se préparer à jouer sans le capitaine des Bleus, confirmant ainsi son départ.

Sorti à l’heure de jeu contre le Stade Rennais, Kylian Mbappé a été remplacé encore plus tôt puisque dès la mi-temps contre Monaco, il a été remplacé par Luis Enrique. Pour se justifier, le technicien espagnol explique qu’il faut s’habituer à jouer sans Kylian Mbappé, qui va prochainement partir.



Explications au sommet entre le PSG et le clan Mbappé ? https://t.co/ucxUNZNHFx pic.twitter.com/YTtdUsMWTZ — le10sport (@le10sport) March 2, 2024

Luis Enrique s’explique pour Mbappé

« Cela fait suffisamment de temps que je suis dans le football professionnel pour savoir que tout est important dans ce genre de clubs. Tôt ou tard, il faudra qu'on s'habitue à jouer sans Kylian. J'essaie de trouver la meilleure option pour l'équipe, l'option que je pense être la meilleure... Parfois, j'ai bon, parfois non. Qui sait ? Je dois prendre des décisions tout le temps. C'est ma philosophie et mon idée de penser à ce qui est le mieux pour l'équipe. C'est ce que je vais continuer à faire, considérer à faire ce que je considère comme le mieux pour l'équipe. Je ne veux pas polémiquer, c'est ma décision », lance l’entraîneur du PSG au micro de Prime Vidéo , avant d’être relancé sur le sujet en conférence de presse.

«Tôt ou tard, il faut que l’on s’habitue à jouer sans Mbappé»