OM : Un grand nom attend le coup de fil de Longoria !

Agé de 34 ans, André Ayew est, désormais, à un stade trop avancé de sa carrière pour rêver d'un retour à l'OM. Mais pendant longtemps, le buteur ghanéen a espéré un coup de fil de Pablo Longoria, qui n'est jamais arrivé. Finalement, c'est au Havre que le joueur pourrait clôturer sa carrière.

Formé à l'OM, André Ayew n'a jamais oublié Marseille, malgré son départ en 2015. Une décision qu'il n'a jamais vraiment digéré. Contraint et forcé de quitter le club phocéen, alors en proie à des soucis financiers, l'international ghanéen a trouvé refuge en Premier League, avant de rejoindre la Turquie, le Qatar, puis Le Havre. Un parcours sinueux sur lequel est revenu, aujourd'hui au crépuscule de sa carrière.

« Difficile à avaler »

Dans les colonnes de L'Equipe , Ayew a passé en revue sa carrière et s'est arrêté sur son passage à l'OM. « M on départ de Marseille a été très difficile à avaler. Ce n'était pas une période où je pensais quitter le club, mais il avait des soucis financiers et la majorité des joueurs clés ont dû partir » a confié le buteur havrais.

Ayew espérait un appel de l'OM