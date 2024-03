Mercato : Mbappé a lâché une bombe au PSG !

Pierrick Levallet

D'ici quelques mois, Kylian Mbappé ne devrait plus être un joueur du PSG. Le contrat de la star de 25 ans expire en juin prochain et elle aurait annoncé aux dirigeants parisiens qu'elle ne comptait pas prolonger. Fabrizio Romano est d'ailleurs en mesure de confirmer la chose, puisque l'international français aurait annoncé sa décision il y a déjà quelques jours.

La fin approche entre Kylian Mbappé et le PSG. L’été dernier, le capitaine de l’équipe de France a refusé de lever son option pour prolonger jusqu’en 2025, relançant totalement le feuilleton sur son avenir. Et après plusieurs mois d’attente, il a enfin donné sa réponse au PSG. Kylian Mbappé aurait confié aux dirigeants parisiens qu’il ne comptait pas étendre son engagement qui expire en juin prochain.

PSG : Luis Enrique répond cash à Kylian Mbappé https://t.co/RivVAUsLuH pic.twitter.com/7Br9HvTE43 — le10sport (@le10sport) March 4, 2024

Mbappé a déjà annoncé son départ au PSG

Fabrizio Romano est d’ailleurs en mesure de confirmer la bombe lâchée par Kylian Mbappé au PSG. « Mbappé a dit au club et à l’équipe qu’il partait. C’est arrivé il y a deux semaines » a confié le journaliste spécialiste du mercato dans sa chronique pour Caught Offside . L’international français aurait décidé d’ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière et tout indique qu’il signera au Real Madrid.

Le PSG s'active pour sa succession

Le PSG, de son côté, préparerait déjà la vie sans lui. Luis Enrique n’hésite plus à se passer des services de Kylian Mbappé pour habituer son groupe à ne plus compter sur lui. La direction parisienne, elle, lui cherche un successeur sur le mercato. Les noms de Victor Osimhen et Rafael Leão ont été évoqués ces dernières semaines. À suivre...