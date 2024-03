Mercato - PSG : La promesse à 80M€ de Mbappé

Pierrick Levallet

D'ici quelques mois, Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG. L'international français ne compte pas prolonger et l'aurait fait savoir aux dirigeants parisiens il y a quelques jours maintenant. Malgré tout, la star de 25 ans devrait tenir sa promesse et faire un joli cadeau au club de la capitale avant son départ.

Après Lionel Messi et Neymar l’été dernier, le PSG va perdre Kylian Mbappé à l’issue de la saison. Le capitaine de l’équipe de France aurait fait savoir aux dirigeants parisiens qu’il ne comptait pas prolonger son contrat qui expire en juin prochain. Tout indique qu’il signera au Real Madrid une fois qu’il sera libre de tout engagement.

Le scénario catastrophe se profile pour le PSG avec Mbappé

Le scénario que Nasser Al-Khelaïfi voulait à tout prix éviter est en train de prendre forme. Le président du PSG ne voulait pas voir Kylian Mbappé partir libre. Finalement, il semble s’être fait une raison. D’ailleurs, le champion du monde 2018 devrait bien faire un joli cadeau aux Rouge-et-Bleu avant son départ.

Mbappé renonce à 80M€ avant son départ