Mbappé - PSG : La bombe lâchée par le Real Madrid !

Libre en fin de saison, Kylian Mbappé a pris la décision de plier bagage, incitant Luis Enrique et le PSG à préparer dès à présent l’avenir sans le numéro 7 tricolore. Du côté du Real Madrid, on s’organise également en vue d’accueillir la grande priorité des dernières années. En interne, Carlo Ancelotti et son staff auraient d’ailleurs été prévenus.

L’issue du feuilleton est désormais inéluctable. Après avoir animé pendant longtemps l’actualité du Paris Saint-Germain avec sa situation personnelle, Kylian Mbappé a pris la décision de quitter la capitale au terme de la saison, annonce faite au président Nasser Al-Khelaïfi et aux autres joueurs du PSG. Depuis, la situation de Mbappé s’est complexifiée avec des remplacements en cours de match contre Rennes (1-1) et Monaco (0-0), le club anticipant le départ de sa star. Du côté du Real Madrid, le sentiment est logiquement différent.

Ancelotti prévenu pour Mbappé

Au sein de la Casa Blanca , on prépare en effet la venue de l’international tricolore, d’ores et déjà annoncée en interne. D’après le site spécialisé Bernabéu Digital , le staff merengue, avec Carlo Ancelotti à sa tête, a été prévenu par les plus hautes sphères du club que Kylian Mbappé serait un joueur du Real Madrid à partir du 1er juillet.

Pas d’annonce avant plusieurs mois

Une nouvelle qui aurait visiblement ravi Carlo Ancelotti et ses équipes, qui doivent désormais patienter jusqu’à l’officialisation. Rien ne devrait tomber avant la fin de la saison afin de ne pas perturber les derniers mois de Kylian Mbappé au PSG.