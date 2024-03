Mercato - PSG : Luis Enrique a pris sa décision

Thomas Bourseau

Retour au bercail pour Luis Enrique ? Ayant terminé sa carrière de joueur au FC Barcelone et entamé sa nouvelle vie d’entraîneur au club blaugrana, le coach du PSG semble être dans le viseur du Barça afin de remplacer poste pour poste Xavi Hernandez qui pliera bagage au terme de l’exercice. Pourtant, Enrique aurait déjà tranché et jurerait fidélité au Paris Saint-Germain.

Luis Enrique fait beaucoup parler de lui ces dernières semaines au PSG de par son management via lequel il semble prôner un turn-over constant ainsi qu’en raison de sa communication avec la presse parfois très sèche et inclusive. De quoi faire craquer certains observateurs comme Daniel Riolo, éditorialiste de RMC entre autres.

Au FC Barcelone, on militerait pour remplacer Xavi par Enrique

Sous contrat jusqu’à l’été 2025, Luis Enrique fait des envieux au FC Barcelone. Et pour cause, l’ex-coach du Barça entre 2014 et 2017, qui est le dernier à avoir remporté la Ligue des champions avec le club culé, serait pris en considération par la direction barcelonaise pour l’après-Xavi qui a déjà annoncé qu’il quittera ses fonctions au terme de la saison. L’Équipe a expliqué dans ses colonnes ce mardi que le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, cultiverait bel et bien le désir de nommer Luis Enrique entraîneur du Barça . Marca , par le biais de son journaliste Juan Ignacio Gallardo, estime même qu’il « ne serait pas étrange qu’un jour il revienne entraîner en Espagne ».

Malgré le Barça, Luis Enrique ne veut pas lâcher le PSG