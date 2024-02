PSG : Un transfert à 60M€ offert par Barcelone ?

Hugo Chirossel

Alors que Kylian Mbappé va s’en aller à la fin de la saison, le PSG va être très actif lors du mercato estival. En ce sens, plusieurs joueurs sont déjà annoncés dans le viseur du club de la capitale et la presse espagnole évoque un intérêt pour Frenkie de Jong. En raison de son salaire important, l’international néerlandais pourrait être poussé vers la sortie cet été

« Ces derniers temps, j’ai été agacé et énervé par ce que la presse raconte. N'avez-vous pas honte de ce que vous publiez ? Je suis très heureux au Barça, le club de mes rêves. J'espère continuer ici pendant des années . » Avant la rencontre face à Naples en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions (1-1), Frenkie de Jong a poussé un coup de gueule concernant son avenir et les rumeurs qui l’annoncent vers un départ du FC Barcelone, notamment en direction du PSG.

Le FC Barcelone ne peut plus assumer le salaire de De Jong

Même s’il affirme qu’il veut continuer son aventure au Barça, l’international néerlandais (54 sélections) pourrait malgré tout être contraint d’y mettre un terme. Selon AS , le salaire de Frenkie de Jong, sous contrat jusqu’en juin 2026, est considéré comme insupportable pour les finances du FC Barcelone. Les Blaugrana aimeraient prolonger son bail afin d’étaler ses émoluments, ce qu'il avait déjà fait en 2020 et ce que Joan Laporta essaye de refaire depuis plusieurs mois, en vain.

Un départ inévitable cet été ?