Mbappé - PSG : Un rêve va se réaliser !

L’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid semble n’être qu’une question de temps après l’annonce (pas encore officialisée) de son départ du PSG. Les Merengue savourent déjà l’issue de ce feuilleton après plusieurs déconvenues au cours des dernières années. Interrogé par AS, l’ancien joueur Iván Zamorano est revenu sur la grande attente des supporters.

Alors que le PSG se prépare à vivre sans Kylian Mbappé, le Real Madrid savoure de son côté la future arrivée de l’international français. Si rien n’a encore été annoncé, l’issue du feuilleton fait désormais peu de doute malgré les tentatives de plusieurs cadors de Premier League comme vous l’a révélé le10sport.com. Le Real Madrid touche en effet au but pour sa grande priorité, de quoi ravir Iván Zamorano.

Mercato : Après Mbappé, le PSG va faire all-in cet été ? https://t.co/tlApteB4y5 pic.twitter.com/TkxUdcOp25 — le10sport (@le10sport) February 25, 2024

« Mbappé au Real Madrid ? J’espère que ça se concrétisera »

Interrogé par AS à l’occasion du match entre le Real Madrid et le FC Séville, les deux clubs dans lesquels il a joué en Liga, Iván Zamorano s’est prononcé sur la future arrivée de Kylian Mbappé. « J'espère qu'elle se concrétisera. Il y a eu de nombreuses années avec cette saga, mais il semble que cette fois l'illusion et la foi des millions de fans madrilènes qui veulent le voir en blanc peuvent se réaliser », a confié le Chilien.

« Les meilleurs veulent jouer pour le Real Madrid »