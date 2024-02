Mercato - PSG : C’est terminé pour Kylian Mbappé !

Pierrick Levallet

Après sept ans de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé va tourner une page de sa carrière. L'international français a décidé de quitter le club de la capitale cet été et tout indique qu'il s'engagera très prochainement au Real Madrid. Les Merengue seraient d'ailleurs en train de finaliser l'arrivée libre de la star de 25 ans.

Kylian Mbappé va quitter le PSG cet été. Après sept ans passés dans la capitale, l’international français a estimé qu’il était temps pour lui d’ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière ailleurs. Le champion du monde 2018 a alors annoncé aux dirigeants parisiens qu’il n’avait pas l’intention de prolonger son contrat qui expire en juin prochain.

Mbappé au PSG, c'est terminé

Son prochain club reste encore à déterminer. Kylian Mbappé a trois offres sur la table comme le10Sport.com vous l’a révélé en exclusivité. Mais tout indique que le capitaine de l’équipe de France va s’engager au Real Madrid. D’ailleurs, la Casa Blanca finaliserait son transfert libre.

Le Real Madrid finalise son arrivée