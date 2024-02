PSG : Il lâche une réponse pour ce transfert à 60M€

Benjamin Labrousse

Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG devrait bénéficier d’une belle marge de manœuvre sur le prochain mercato estival. Désireux de renforcer son entrejeu, le club de la capitale aurait plusieurs pistes dans le viseur, dont le milieu de terrain du FC Barcelone Frenkie de Jong. Si Paris pourrait lâcher 60M€ dans l’opération, une réponse claire a été donnée pour ce transfert.

Le prochain mercato estival du PSG risque d’être très animé. Car si le club parisien va subir un gros coup dur avec la perte de Kylian Mbappé, du lourd se préparerait en interne. Depuis plusieurs semaines, une flopée de stars est annoncée dans le viseur du PSG comme Bernardo Silva, Victor Osimhen, Rafael Leao, ou encore Marcus Rashford.

EXCLU - Mercato : Bernardo Silva au PSG, c’est déjà acté ? https://t.co/GoHphBwxcQ pic.twitter.com/g1FrC0B0tw — le10sport (@le10sport) February 19, 2024

Le PSG vise Frenkie de Jong

Mais au-delà de la ligne attaque, le PSG pourrait également se renforcer au niveau de son entrejeu. Récemment, le média catalan SPORT affirmait que le club parisien était intéressé à l’idée de recruter Frenkie de Jong cet été. Le milieu de terrain de 26 ans pourrait même être recruté contre un montant de 60M€ à en croire le média ibérique.

« Il ne se passera rien »