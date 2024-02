Mercato : Il scelle son avenir au FC Nantes et lâche une grande annonce

Thibault Morlain

Joueur majeur du FC Nantes, Moses Simon attirait les convoitises ces dernières semaines étant donné qu’il était dans sa dernière année de son contrat. Recruter le Nigérian pour 0€ aurait été un gros coup et l’OL était alors annoncé sur les rangs. Mais voilà que Simon a juré fidélité au FC Nantes en prolongeant son contrat. Un choix sur le principal intéressé ne regrette clairement, lui qui profite de chaque instant du côté de La Beaujoire.

Arrivé au FC Nantes en 2019, Moses Simon s’est depuis imposé comme l’un des leaders d’attaque chez les Canaris. Auteur de performances intéressantes, le Nigérian est l’un des moteurs de l’équipe de Jocelyn Gourvennec. Une belle histoire qui va encore continuer un moment. En effet, récemment, Moses Simon a fait le choix de prolonger son contrat avec le FC Nantes alors qu’il aurait pu partir libre à l’issue de la saison. Le voilà désormais lié jusqu’en 2026 avec les Canaris, pour son plus grand bonheur…

« Je suis content d’être ici »

Moses Simon ne devrait donc pas partir de sitôt du FC Nantes avec ce nouveau contrat. De plus, le Nigérien est plus heureux que jamais chez les Canaris. En conférence de presse, Simon a expliqué : « Toutes les saisons sont particulières mais personnellement, je suis content d’être ici et c’est pour cette raison que j’ai prolongé ».

Une prolongation jusqu’en 2026