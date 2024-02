Mercato : Gros loupé pour l’ASSE, il lâche ses vérités

Thibault Morlain

Auteur de 7 buts cette saison en Ligue 1, Mostafa Mohamed apporte énormément au FC Nantes. Les Canaris ne se sont pas trompés en allant chercher l’Egyptien à Galatasaray. De quoi donner des regrets à l’ASSE ? Alors que les Verts galèrent aujourd’hui en Ligue 2, Mostafa Mohamed aurait très bien rejoindre les Verts il y a quelques années.

Aujourd’hui au FC Nantes, Mostafa Mohamed s’était engagé en 2021 à Galatasaray. A l’époque, l’Egyptien avait quitté le club égyptien de Zamalek, mais d’autres options s’offraient à lui. A commencer par l’ASSE… En effet, les Verts étaient très intéressés à l’idée de s’offrir les services de Mostafa Mohamed. Un transfert qui n’a finalement pas vu le jour.

L’ASSE voulait Mostafa Mohamed

Finalement, malgré l’intérêt de l’ASSE, Mostafa Mohamed a quitté Zamalek pour rejoindre la Turquie et Galatasaray. Pour quelles raisons ? Se confiance à Alexandre Ruiz pour Free Ligue 1 , l’actuel joueur du FC Nantes explique : « Saint-Etienne et Galatasaray discutaient en même temps avec moi ».

« C'était une plus grande opportunité »