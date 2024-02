Vente ASSE : Le boss s’active, un milliardaire est attendu

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Domicilié à Dubaï depuis plusieurs années, Bernard Caïazzo est de retour à Paris. Le président du conseil de surveillance de l'ASSE a présenté le « World Sport Summit » qu'il présidera à Cannes en juillet dernier. A cette occasion, le dirigeant stéphanois a été questionné sur la vente de sa formation. Le responsable a botté en touche. Mais en coulisses, il s'activerait pour dénicher un investisseur.

Bernard Caïazzo est de retour ! Non pas à Saint-Etienne, mais bien à Paris afin de présenter le « World Sport Summit » . Evidemment, les journalistes ont profité de sa présence en France pour le questionner sur le dossier de la vente de l'ASSE, qui s'éternise.

« Je ne suis pas décisionnaire au club »

« Je ne suis pas décisionnaire au club, je n’ai donc rien à dire. Tout au plus, si on me demande un conseil, je le donne. Le classement de l’ASSE ? Il vaut mieux être le chasseur que le chassé » a confié le président du conseil de surveillance, qui semble avoir pris du recul. Vraiment ? Pas si sûr.

Caïazzo s'active en coulisses