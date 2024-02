Surprise, l’ASSE imite le RC Lens ?

Benjamin Labrousse

Ces dernières semaines, l’entraîneur du RC Lens Franck Haise affirmait avoir apprécié le fait d’aller observer son équipe en tribunes lors de sa suspension. Le coach lensois envisageait même d'expérimenter cette méthode sur la fin de saison. Entraîneur de l’ASSE, Olivier Dall’Oglio a d’ailleurs partagé le ressenti de son homologue artésien.

Lors de la défaite du RC Lens face à l’AS Monaco en Coupe de France (2-3 aux tirs au but) le 7 janvier dernier, Franck Haise avait écopé de trois matchs de suspension. L’occasion pour le coach lensois d’analyser son équipe depuis les tribunes.

«Je suis en réflexion pour peut-être rester en hauteur»

Revenu de suspension, Franck Haise avait avoué avoir envisagé de rester en tribunes afin d’observer au mieux sa formation : « L’obligation d’aller en tribune s’est révélée très intéressante. En étant à distance, la vue est bien meilleure, et cela permet de mieux analyser le jeu, le match. Ça permet d’avoir une distance émotionnelle plus importante. Je suis en réflexion pour peut-être rester en hauteur, même sans être suspendu, a minima sur la première période. Pour la seconde, c’est différent, car il faut être très réactif et on ne s’entend pas toujours très bien, mais je pense expérimenter ça jusqu’à la fin de la saison » .

«On ressent beaucoup plus les choses en bas»