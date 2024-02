L'ASSE s'enflamme pour ses deux gros coups du mercato

Benjamin Labrousse

Au sortir d’une très mauvaise passe, l’ASSE retrouve une certaine dynamique. Les Verts sont allés chercher une belle victoire sur la pelouse d’Angers (0-3) samedi dernier. Le mercato hivernal réalisé par le club du Forez semble porter ses fruits, avec les impacts notables d’Irvin Cardona et de Nathanaël Mbuku. Dennis Appiah lui, estime que ces deux joueurs ont fait du bien.

« Il sort un gros match, mais il n'y a pas que lui »

« Irvin Cardona ? Il sort un gros match, mais il n'y a pas que lui. Sur le match précédent, c'est Nathan (Mbuku) qui sort un gros match » , a lâché l’ancien latéral du FC Nantes dans des propos relayés par Peuple Vert . « On sait qu'Irvin peut se créer beaucoup d'occasions. C'était déjà le cas lundi, mais il n'avait pas réussi à concrétiser. Le coach a bien senti le coup en l'alignant. Je suis content pour lui » .

« Ça nous tient à cœur »