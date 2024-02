ASSE : Le boss lance une révolution, il se lâche

Benjamin Labrousse

Ce samedi, l’ASSE a réalisé une grosse opération au classement. Les Verts sont ainsi remontés à la 5ème place de Ligue 2 grâce à leur victoire (0-3) sur la pelouse d’Angers. Une nouvelle dynamique semble s’être instaurée à Saint-Etienne, grâce notamment aux choix de l’entraîneur Olivier Dall’Oglio. Ce dernier s’est d’ailleurs livré sur la réaction récente de son équipe.

L’ASSE connaît des jours meilleurs. Après deux défaites consécutives sans parvenir à inscrire le moindre but, la formation stéphanoise est de nouveau à l’attaque. Une semaine parfaite pour l’ASSE qui s’est d’abord imposé 5 buts à 0 face à Troyes lundi, puis qui est allée chercher un succès de rang sur la pelouse d’Angers, 2ème de Ligue 2, ce samedi. Une victoire (0-3) qui permet aux hommes d’Olivier Dall’Oglio de relancer totalement leur saison d’un point de vue comptable.

« Cette prise de conscience est énorme »

Alors que son équipe est désormais 5ème, Olivier Dall’Oglio a affirmé que la défaite face à Dunkerque (1-0) le 3 février avait marqué le club du Forez : « Cette prise de conscience est énorme après le match de Dunkerque. Ce qui était important, c’était de montrer que si on jouait en équipe, on pouvait faire autre chose que ce qu'on montrait. Ils ont vu tout le match avec un analyste vidéo. Les joueurs l’ont analysé eux-mêmes, ce match contre Dunkerque, et ils ont fait un retour au staff. Ils n’ont pas été consommateurs, ce sont eux qui ont vu ce qu’ils faisaient et ce qu’ils pouvaient faire. À présent, ils montrent autre chose » , a confié l’entraîneur stéphanois dans des propos relayés par Peuple Vert .

« Il avait à cœur de montrer autre chose »